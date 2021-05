Precisa do auxílio emergencial e não conseguiu? Governo Federal abre chamada para novos beneficiários

Os trabalhadores que tiveram o auxílio emergencial 2021 negado no último dia 26 de abril poderão recorrer da decisão até 6 de maio.

Os beneficiários terão uma nova chance de análise com dados atualizados. Porém, se a negativa por algum motivo definitivo, não será possível apresentar a contestação.

Cerca de 206 mil famílias receberão o benefício neste novo lote, de acordo com o Ministério da Cidadania.

O dinheiro será transferido para as contas digitais seguindo o calendário de pagamento com início em 16 de maio para os nascidos em janeiro e término em 16 de junho para os aniversariantes de dezembro.

Para recorrer, basta acessar o site consultaauxilio.cidadania.gov.br. Na página está disponível uma opção para contestar no mesmo local da consulta, após entrar com o CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

Para mais informações entre em contato com a ouvidoria do Ministério da cidadania, no número 121.