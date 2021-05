Governo de Goiás disponibiliza formulário que portadores de comorbidades terão de apresentar para se vacinarem

O Governo de Goiás disponibilizou nesta segunda-feira (03) o formulário que os portadores de comorbidades terão de apresentar para receber a vacinação contra a Covid-19.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o documento deverá ser preenchido pelos médicos para que os pacientes comprovem a condição no momento de aplicação do imunizante.

No modelo de relatório médico padrão SES, o profissional identificará com um “x” a respectiva comorbidade. Há mais de 20 opções listadas e o papel também precisará ser assinado e carimbado.

De acordo com a pasta, a validade do documento é de 12 meses – contada a partir do momento em que for emitido.

A aplicação das doses deste grupo em Goiás segue o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 e começará nos próximos dias.

O formulário pode ser acessado e baixado no site da SES.