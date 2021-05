Corrente de famosos fazem preces após piora de Paulo Gustavo

Tatá Werneck, Mônica Martelli, Carolina Dieckmann e outros famosos pedem orações pela recuperação de Paulo Gustavo. Internado desde o dia 13 de março por complicações da Covid-19, o ator e humorista teve uma piora e seu estado clínico é considerado “instável e de extrema gravidade”, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (3).

“Paulo está vivo! Ele está vivo! Vocês conhecem o Paulo? Paulo é aquele que não permite que seu dia seja ruim. Paulo é o amigo que se dedica a te fazer gargalhar. E ele gargalha com você também. Paulo é vida pura! Ele é generosidade!”, escreveu Tatá Werneck no Instagram.

Ela disse também que o ator teve uma “noite difícil dentro muitos dias bons”. “Isso para Deus não é nada. Ele resolve. Para Deus não existe milagre grande ou pequeno! Para Deus existe apenas milagre. […] Eu peço a vocês que tirem um minuto do dia para pedirem por Paulo e por todos os doentes. Sem distinção. Eu te peço, senhor, traz meu amigo de volta. Paulo Gustavo, eu te amo”, completou ela.

Mônica Martelli afirmou, por meio de suas redes sociais, que a fé e as orações não param. “Você representa vida. Como a vida é difícil e dura sem suas tiradas hilárias, suas histórias, suas ideias, sua genialidade em olhar o mundo. Sem a sua alegria e sua gargalhada não dá para viver. Vem! Estamos te esperando! A força do amor por você que uniu esse país é gigantesca e está indo toda para sua recuperação”, escreveu.

Carolina Dieckmann também pediu orações e boas energias para o humorista. “Paulo, eu estou com muita saudade…muita. Eu estou aqui, falando e espalhando aos quatro ventos, que eu te amo.”

O ator, que está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital da zona sul do Rio de Janeiro por complicações da Covid-19, vinha apresentando melhora e chegou a acordar e interagir bem com a equipe médica e com o seu marido, Thales Bretas, no dia 2 de maio, à tarde.

“À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa”, afirmou o boletim médico nesta segunda (3).

Histórico

O humorista está internado desde o dia 13 de março. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do artista dois dias depois, no dia 15. Na ocasião, o marido dele, Thales Bretas, disse que ele estava melhorando e agradeceu o carinho dos fãs. O ator é pai de dois meninos.

Pouco mais de uma semana após a internação, no dia 21 de março, o ator precisou ser intubado porque estava com dificuldade para respirar. Na época, foi divulgado que o procedimento era uma precaução e Bretas disse que era “mais um passo na cura da infecção”.

“[Paulo] foi sedado e intubado para que a cura consiga se estabelecer nos seus pulmões sem cansá-lo tanto com a falta de ar que o incomodava”, disse. “Estou calmo, confiante e tenho certeza de que será um passo importante para a melhora completa do nosso guerreiro!!! Ele que é jovem, saudável, sem comorbidades e supercuidadoso, está passando por isso.”

O ator respondeu bem ao tratamento e teve uma evolução positiva nos dias seguintes. Porém, no dia 2 de abril, o estado de saúde dele piorou. Ele acabou precisando mudar de tratamento e passou a respirar com a ajuda de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), uma espécie de pulmão artificial usado apenas em casos mais graves.

Dois dias depois, Paulo Gustavo precisou passar por uma pleuroscopia, para que a equipe médica pudesse verificar a condição de seus pulmões. Na ocasião, foi identificada uma fístula broncopleural, espécie de comunicação anormal entre os brônquios e a pleura. Ela foi corrigida.

Em 7 de abril, o marido de Paulo contou que o ator teve que receber uma transfusão de sangue. Segundo ele, devido ao ECMO, o paciente ficou “anticoagulado” e perdeu “um pouco de sangue”. “Por isso precisou tomar algumas bolsas de sangue”, explicou. Na mesma publicação, ele também incentivou as pessoas a irem doar sangue.

Porém, dias depois foi realizada uma toracoscopia, na qual uma nova fístula broncopleural foi identificada e corrigida. De acordo com comunicado da assessoria de imprensa do humorista, o procedimento foi um sucesso.

No dia 11, o boletim médico dizia que a situação clínica do ator continuava crítica. “Todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação”, diz a nota publicada nas redes sociais.

“As diversas complicações pulmonares já demandaram procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmonares”, continua o texto. “Às fístulas broncopleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários.”

No dia 3 de maio, boletim médico informou que Paulo Gustavo teve uma súbita piora.