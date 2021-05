Prefeitura anuncia o retorno do atendimento convencional em duas unidades de saúde de Anápolis

A Prefeitura de Anápolis anunciou que partir desta quinta-feira (06) as unidades de saúde do Recanto do Sol e do São José, até então utilizadas como URCs (Unidades de Referência em Coronavírus), retornam às suas funções de origem, como postos de atendimento à população das regiões onde estão localizadas, oferecendo atenção básica à saúde.

“Fatores como o avanço na vacinação contra a Covid e redução de casos, internações e óbitos permitiram que a Prefeitura voltasse a usar estes locais como porta de entrada do sistema público de saúde, oferecendo atendimento médico, de enfermagem, distribuição de medicamentos, entre outros serviços”, justificou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) em comunicado à imprensa.

Segundo a pasta, esta medida não terá impacto trabalho de enfrentamento e controle da Covid. “Além da vacinação em oito pontos de pessoas a partir de 60 anos, profissionais de saúde e da segurança pública, Anápolis continua com três unidades de referência em coronavírus (Parque Iracema, Bairro de Lourdes e Vila União) para atender pacientes com sintomas e 93 leitos de UTI e 109 de enfermaria, exclusivos para pacientes de Anápolis”, elencou.

Funcionamento das unidades de saúde

– Recanto do Sol

Horário: 07h às 11h e das 13h às 17h (segunda a sexta)

Avenida do Estado s/n

(62) 3902-2675

– São José

Horário: 07h às 11h e das 13h às 17h (segunda a sexta)

Praça Joaquim Xavier de Almeida s/n

(62) 3902-2729