Anápolis começa a vacinar pessoas com comorbidades; veja cronograma

Moradores de Anápolis com comorbidades (veja lista abaixo) começam a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira, (07).

O comunicado foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), no início da tarde desta quinta-feira (06).

O cronograma atende ao Plano Nacional de Imunização (PNI), elaborado pelo Ministério da Saúde.

Os primeiros contemplados serão os doentes renais crônicos em diálise e pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos.

“Os pacientes renais serão vacinados nas próprias unidades de tratamento e as pessoas com Síndrome de Down deverão receber a vacina em um dos oito pontos de vacinação”, diz o secretário municipal de Saúde, Júlio César Spíndola.

Na segunda-feira (10) começa o cadastro e vacinação das pessoas com as demais comorbidades, na faixa etária de 55 a 59 anos.

Serão cadastradas e vacinadas também gestantes e puérperas (45 dias pós-parto), acima de 18 anos e também pessoas com deficiência cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), com idade entre 55 e 59 anos.

Para se cadastrar é necessário acessar o site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar e preencher todo o formulário e apresentar os laudos ou exames requisitados para fins de comprovação.

“Se a pessoa finalizar o cadastro, conforme os critérios, pode procurar imediatamente um dos pontos de vacinação”, orienta o secretário.

São locais de vacinação exclusivos para pedestres: o ginásio da UniEVANGÉLICA, o Banco de Leite e a unidade de saúde Santa Maria de Nazareth.

Em sistema drive-thru: CMTT, Ginásio Internacional Newton de Faria e unidades de saúde do JK, Arco-Íris e Anexo Itamaraty.

A imunização de idosos, profissionais de saúde e profissionais da segurança pública e salvamento também permanece.

Lista de comorbidades

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

Insuficiência cardíaca (IC)

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Hemoglobinopatias graves

Obesidade mórbida

Síndrome de Down

Cirrose hepática