Homem é atacado a facadas pelo namorado após reclamar de pó de café

Um homem de 36 anos precisou ser socorrido às pressas na manhã desta sexta-feira (07) e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Contagem, em Minas Gerais.

Ele estava com ferimentos no pescoço, mãos e queixo depois de ser atacado com uma faca pelo próprio namorado, de 37 anos.

O casal estaria vivendo na mesma casa há três meses e toda a briga teria começado porque a vítima reclamou que o companheiro estava desperdiçando pó de café e não ajudava com os custos do mercado.

Teria sido neste momento que o suspeito pegou a arma branca para cometer o crime.

Para a Polícia Militar, segundo o G1, o homem disse que apenas se defendeu. Isso porque o parceiro, que seria usuário de drogas e agressivo, estaria apenas o provocando com reclamações bobas para que saísse de casa.

Ele foi detido em flagrante e será investigado pela Polícia Civil.