Hospital confirma a morte por Covid-19 de mais dois pacientes em Anápolis

O Hospital Alfredo Abrão notificou à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste sábado (08) mais duas mortes por Covid-19.

De acordo com a pasta, as vítimas foram uma mulher, de 61 anos, que faleceu ontem (07); e um homem ,de 42, que perdeu a vida hoje.

Com isso, Anápolis passou a contabilizar 1.133 óbitos de moradores da cidade desde o início da pandemia.

A Semusa também confirmou mais 91 novos casos e já acumulado 36.721 registros. O total de 34.485, no entanto, se referem ao número de pacientes curados.

Por outro lado, 983 ainda estão com o novo coronavírus ativo e em isolamento domiciliar. Já outros 120 encontram-se internados.

Na rede municipal, 38 das 93 UTIs estão ocupadas – assim como 31 das 109 enfermarias. Estes números números fazem com que Anápolis siga no grau leve da matriz de risco, que norteia as atividades econômicas.