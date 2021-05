Advogada de Anápolis esfaqueada pelo ex enquanto tomava banho já tinha medida protetiva

Diego Barbosa dos Santos, responsável pelo esfaqueamento da advogada Kelly Carvalho na noite de sábado (08) em um condomínio residencial do Parque JK, segue foragido.

A mulher, por sua vez, teve melhora no quadro clínico e recebeu alta na madrugada deste domingo (09).

O Portal 6 apurou que, por conta de outras agressões, a vítima já tinha medidas protetivas que proibiam que o ex se aproximasse dela.

Infelizmente, elas não foram o suficiente para contê-lo. Nessa última ocorrência, ele invadiu o apartamento da profissional e a esfaqueou enquanto ela tomava banho.

A cena do crime foi posteriormente fotografada e as imagens seguem logo abaixo, mas vale ressaltar que são fortes e possivelmente sensíveis para alguns.

Como se não bastasse a crueldade, a cena aconteceu na frente dos dois filhos da advogada, sendo que a adolescente, que tentou intervir, também foi atingida pela faca e apresentou ferimentos leves.

O filho menor, de apenas quatro anos, saiu correndo para os vizinhos, gritando que o pai estava tentando matar a mãe dele.

Pouco tempo depois, Diego fugiu do local com as mãos ainda sujas de sangue e aparentando tranquilidade.

Kelly apareceu pouco tempo depois, ainda nua e com bastante sangramento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) se mobilizou rapidamente e conseguiu levá-la em tempo hábil para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Apesar das várias perfurações nos ombros e braços, nenhum órgão vital foi atingido e ela pôde receber alta sem maiores preocupações.

Já o homem segue procurado. Qualquer um com informações sobre o paradeiro dele deve discar 190 e informar imediatamente a Polícia Militar (PM).