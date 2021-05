Grêmio Anápolis vence o Atlético Goianiense e se classifica para a final do Goianão 2021

Em uma das semifinais mais disputadas dos últimos anos, o Grêmio Anápolis desbancou o Atlético Goianiense e se classificou para a final do Campeonato Goiano de 2021.

Apesar de perder a partida no tempo normal, o time anapolino conseguiu superar o Dragão nos pênaltis e garantiu a vaga na grande final do estadual.

Como havia vencido a partida de ida por 1×0, na última terça-feira (04), a raposa entrou em campo neste domingo (09), com a vantagem do empate. No entanto, acabou derrotada por 2×1, o que ocasionou as penalidades.

Nos pênaltis, um verdadeiro duelo que envolveu todos jogadores de cada equipe: 13 cobranças para cada lado. Baiano perdeu para o time anapolino e Janderson e João Paulo desperdiçaram do lado da equipe goianiense.

Na final, o Grêmio irá enfrentar o Vila Nova. A primeira partida será em Anápolis e está previamente marcada para o próximo domingo (16). Já a grande decisão será realizada em Goiânia no outro final de semana (23).