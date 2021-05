Já é possível tomar a 2ª dose da CoronaVac em Anápolis; veja locais

Os necessitados da segunda dose da CoronaVac em Anápolis podem comemorar.

Isso porque a distribuição das vacinas já tem data e horário para acontecer na cidade.

Nesta segunda-feira (10), das 08h às 16h, os imunizantes serão aplicados nos seguintes pontos de vacinação: UniEVANGÉLICA para pedestres; e Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT e unidade de saúde do JK em sistema drive-thru.

Os pontos exclusivos para pedestres e veículos só vacinarão pessoas nestas respectivas condições, como uma forma de evitar maiores aglomerações e filas.

Esta segunda também marca a data de estreia da vacinação de pessoas com comorbidades, com idades entre 55 e 59 anos.

Gestantes, puérperas (45 dias pós-parto) e pessoas com síndrome de Down acima dos 18 anos e também aqueles com doença renal crônica também serão contemplados com as doses do imunizante.

Para estar apto, o grupo precisa se cadastrar através do site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar, e apresentar laudo médico que confirme a condição de comorbidade no momento de aplicação da vacina.