Anápolis registra mais quatro mortes por Covid-19 e 107 novos casos da doença

Com o acréscimo de mais quatro óbitos nesta quinta-feira (13), Anápolis chegou a marca de 1.152 vidas perdidas em decorrência da Covid-19.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), os pacientes estavam nas UTI’s do Centro de Internação Norma Pizzari e Hospital Alfredo Abrão (antigo Cais Progresso).

Com exceção de um idoso de 80 anos, que faleceu no último dia 11, as demais fatalidades ocorreram na quarta-feira (12) e tiveram como vítimas um homem de 42 anos e duas mulheres, de 53 e 90 anos.

Nas últimas 24h, a pasta também contabilizou mais 107 novos casos Covid-19 no município. As pessoas contaminadas se somam às mais de 37 mil que tiveram o mesmo diagnóstico laboratorial desde a pandemia.

Destes, cerca de 35 já terminaram o período de quarentena e podem se considerar curados.