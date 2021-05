Caixa decide antecipar a segunda parcela do auxílio emergencial; veja o novo calendário

A Caixa anunciou nesta quinta (13) a antecipação do calendário da segunda parcela do auxílio emergencial 2021. O pagamento começa neste domingo, dia 16 de maio, para os beneficiários nascidos em janeiro. Depois, continua na terça-feira (18), para os nascidos em fevereiro, e assim por diante, sempre obedecendo a data de nascimento do trabalhador.

“Com o que aprendemos ano passado, somado ao que estamos vivenciando neste momento, temos a certeza que podemos fazer essa antecipação com segurança, respeitando todos os protocolos de enfrentamento da Covid-19”, afirma o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em nota.

Para os beneficiários do Bolsa Família, nada muda. Eles continuam a receber o auxílio emergencial da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.

O calendário de saques em dinheiro também será antecipado. Previsto inicialmente para começar em 8 de junho, os saques poderão ser feitos a partir de 31 de maio, pelos nascidos em janeiro.

Beneficiários do auxílio recebem parcelas que vão de R$ 150, para solteiros, até R$ 375, para mães que são as únicas responsáveis pelo sustento do lar. As demais famílias recebem R$ 250.

Essa não é a primeira vez que as datas do auxílio emergencial 2021 são antecipadas. O calendário de saques da primeira parcela também foi adiantado, e os beneficiários puderam resgatar o dinheiro a partir do dia 17 de maio. Antes, o saque só seria possível a partir de 4 de junho.

Conta digital

Beneficiários do auxílio emergencial que estão com a conta do Caixa Tem bloqueada podem procurar uma casa lotérica para solucionar o problema. Antes, esse serviço só era possível nas agências da Caixa. Nas lotéricas, também será possível realizar a ativação do Caixa Tem, serviço disponível para quem ainda não utilizou o aplicativo.

Para realizar o desbloqueio e o cadastramento da senha, é necessário apresentar documento pessoal com foto, como o RG ou a Carteira Nacional de Habilitação, e levar o celular cadastrado no Caixa Tem.

Confira o novo calendário da 2ª parcela

Nascimento – Depósito no Caixa Tem – Saque em dinheiro

Janeiro – 16 de maio – 31 de maio

Fevereiro – 18 de maio – 1º de junho

Março – 19 de maio – 2 de junho

Abril – 20 de maio – 4 de junho

Maio – 21 de maio – 8 de junho

Junho – 22 de maio – 9 de junho

Julho – 23 de junho – 10 de junho

Agosto – 25 de junho – 11 de junho

Setembro – 26 de junho – 14 de junho

Outubro – 27 de junho – 15 de junho

Novembro – 28 de junho – 16 de junho

Dezembro – 30 de junho – 17 de junho