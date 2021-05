Segurança escapa por pouco de ataque de cobra super perigosa em empresa do DAIA

A madrugada desta quinta-feira (13) foi de muito susto para o segurança de uma indústria farmacêutica do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

É que ele estava fazendo uma ronda pelo local e por pouco não levou o bote de uma cascavel que estava escondida no cantinho de uma calçada, no escuro.

Considerada a segunda cobra mais perigosa do Brasil, o veneno dela é tão forte que pode inibir os movimentos musculares e fazer as vítimas morrerem com falta de ar se não receberem socorro imediato.

Assustado, o segurança acionou o Corpo de Bombeiros por volta das 02h30. Os militares foram até a empresa e conseguiram fazer a captura com sucesso.

Já no início desta manhã, o réptil foi levado pela corporação para uma área de preservação ambiental.

Em tempo

A cascavel não foi a única cobra resgatada pelos bombeiros nesta semana. Na terça-feira (11), uma equipe teve de se deslocar até a Estância Itamaraty para capturar uma jiboia.

O animal silvestre foi visto dentro de uma casa e os moradores a esconderam em um saco plástico. Assim que chegaram, os militares a colocaram num recipiente adequado para que ficasse em segurança.

A jiboia, que não é peçonhenta, também foi levada de volta para natureza, mas antes conseguiu se enrolar inteira nos braços de um dos bombeiros. Veja o vídeo: