Surpreendido com tiros, homem é assassinado na casa de colega em Anápolis

Um homem identificado como Álvaro Filipe foi assassinado na noite desta quarta-feira (12), no Jardim Esperança, bairro localizado no extremo Sul de Anápolis.

O Portal 6 apurou que foram moradores que acionaram uma viatura da Polícia Militar depois de ouvirem disparos de arma de fogo e perceberem uma movimentação diferente na rua.

Quando os agentes chegaram no local, encontraram a vítima caída no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser chamado, mas só pôde constatar o óbito.

Um amigo de Álvaro, que testemunhou o crime, disse que o rapaz estava na casa de um colega e tudo aconteceu quando um desconhecido desceu repentinamente de um carro, atirou contra ele e fugiu.

A Polícia Científica esteve no local para iniciar as perícias e o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil também já iniciou a apuração dos fatos.