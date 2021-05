Casal de uruguaios é preso em Anápolis após operação policial

Uma força-tarefa entre a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e 28º BPM terminou com a prisão de um casal no km 101 da BR-060, em Anápolis, nesta quinta-feira (13).

O homem tem 34 anos e a mulher 33. Ambos são do Uruguai e estariam passando notas falsas não só na cidade, mas também em Pirenópolis, Brasília e no entorno do Distrito Federal.

Após uma troca de informações de que os dois estariam chegando em Anápolis, as forças policiais se mobilizaram para realizar um cerco e conseguiram abordar o veículo deles, um Chevrolet Ônix.

Dentro da bolsa da mulher haviam 151 notas de dinheiro que totalizavam 13.700 dólares, além de 02 bolívares, 20 pesos argentinos e 01 cruzeiro.

De imediato os agentes perceberam que as cédulas realmente eram falsas, uma vez que as numerações se repetiam várias vezes.

O casal uruguaio então revelou que comprava as notas em São Paulo e pagava cerca de R$ 30 em cada uma delas.

Os dois foram encaminhados até a sede da Polícia Federal e autuados por adquirir e introduzir em circulação moedas falsas.