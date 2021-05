Recém-chegada a Anápolis, Hapvida está com vagas abertas em mais de 10 funções

A Hapvida chegou há pouco tempo em Anápolis e está com vagas abertas em várias funções para contratar funcionários na cidade.

Além de salário, a empresa oferece vale transporte, vale alimentação, plano de saúde e plano odontológico.

Os interessados devem observar os requisitos exigidos e enviar o currículo para o e-mail [email protected] e colocar o nome do cargo desejado no campo do assunto.

Veja quais são os cargos ofertados e o que é necessário para ocupá-los

Técnico de Enfermagem – curso completo de Técnico de Enfermagem e COREN ativo. Será um diferencial ter experiência na área.

Enfermeiro – Graduação completa em Enfermagem e COREN ativo. Também contará como diferencial ter experiência.

Motorista – Ensino médio completo, CNH na categoria B e disponibilidade para viagens.

Porteiro hospitalar – Ensino médio completo, experiência com atendimento ao público e disponibilidade de horários.

Camareira hospitalar – Ensino médio completo, experiência com atendimento ao público e disponibilidade de horários.

Auxiliar de laboratório e análises clínicas – Ensino médio completo, curso técnico completo de análises clínicas, experiência em coleta hospitalar, conhecimento de tubos de coleta e manuseio e conhecimento intermediário de pacote Office.

Oficial de manutenção – Ensino médio completo ou cursando; experiência com manutenção predial, elétrica e hidráulica alvenaria; disponibilidade de horário e conhecimento em pacote Office.

Recepcionista hospitalar – Ensino médio completo, experiência com atendimento ao público, conhecimento em pacote Office e disponibilidade de horários.

Auxiliar de sala digitador – Ensino médio completo, informática básica e disponibilidade de horário. Será um diferencial ter experiência em digitação.

Técnico de enfermagem multiplicador – curso de Técnico de Enfermagem completo, COREN ativo e conhecimento e facilidade em sistemas de tecnologia. Experiência em instrutoria será um diferencial.

Copeiro hospitalar – Ensino médio completo ou cursando, noções de dietas hospitalares e disponibilidade para trabalhar em escala 12×36. Será um diferencial ter experiência na área hospitalar.