Enel não responde se empresário bêbado terá de pagar poste que derrubou em Anápolis

Que um empresário alcoolizado se envolveu em um grave acidente no Parque Brasília, bairro da região Leste de Anápolis, na manhã deste domingo (16) muitos já sabem.

Porém, diversas outras perguntas acerca da situação continuam sem resposta.

E foi na busca pela resolução de alguns destes questionamentos que a reportagem do Portal 6 entrou em contato com a Enel.

Uma das perguntas feitas à empresa foi quanto ao reestabelecimento da energia no local.

A Enel informou que a substituição do poste ocorreu ainda pela manhã e que a energização voltaria já no início da tarde.

Outros questionamentos feitos pela reportagem foram em relação aos custos com o serviço, se o responsável teria que arcar com o prejuízo, por exemplo.

Todas as perguntas nessa linha não foram respondidas pela Enel, deixando no ar a indagação sobre os bolsos de quem acabarão se esvaziando para concluir o reparo.

Relembre o caso

Já bêbado, o motorista de uma BMW perdeu o controle do veículo de luxo e colidiu fortemente com um poste.

A batida foi tão forte que o concreto se partiu e a fiação elétrica ficou exposta no chão.

Para piorar a situação, o airbag do carro não acionou, deixando o motorista totalmente vulnerável no momento do choque.

Foi necessária uma ação rápida do Corpo de Bombeiros para retirar a vítima das ferragens.

Isso porque ainda existia risco do homem ser eletrocutado no momento do resgate.

Ele foi levado consciente para o Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (HUANA) com uma corte no rosto e fratura na perna.