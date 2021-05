Veículos de passeio se envolvem em grave acidente na BR-153, em Anápolis

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas no final da noite desta segunda-feira (17) para atender um grave acidente na BR-153, no bairro Jardim Europa, há cerca de 1 km da Havan de Anápolis.

Dois carros de passeio se envolveram em uma forte colisão, sendo que um acabou obstruindo a via e o outro, com o impacto, foi arremessado para fora da pista.

Quando os socorristas chegaram, encontraram três pessoas fora dos veículos. Os bombeiros socorreram um homem de 45 anos que estava consciente, apresentando um traumatismo cranioencefálico moderado e dor no tórax.

Já o SAMU prestou assistência para um adolescente de 16 anos com dor nos membros superiores e para um jovem de 20 anos com dores abdominais.

Todos os três foram levados para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA). Como a identidade de nenhum foi revelada, não foi possível solicitar boletim médico da unidade.

No local, os bombeiros também precisaram cortar os cabos de bateria dos carros e fazer a desobstrução da rodovia para evitar novos acidentes e congestionamentos.