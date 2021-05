Novos óbitos e mais 111 casos de Covid-19 são confirmados pela Semusa em Anápolis

As estatísticas da Covid-19 em Anápolis passam a contar com mais cinco óbitos decorrentes da doença nesta quarta-feira (19).

É o que mostra o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), divulgado durante a tarde.

As vítimas, segundo o documento, são uma mulher de 81 anos, que faleceu no dia 17; um homem de 64 anos e uma mulher de 52 que foram a óbito no dia 18; e uma homem de 53 anos e uma mulher de 54 que faleceram hoje.

Com isso, a cidade alcança a marca de 1.170 mortes desde o início da pandemia.

Novos casos

Um total de 111 casos de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus também foram contabilizados pela Semusa nas últimas 24h.

Elas se somam às mais de 37 mil que se infectaram e fizeram exames laboratoriais confirmatórios. O número de curados é de 35.394.