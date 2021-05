Anápolis registra mais 130 casos de Covid-19 nas últimas 24h e novas mortes

O boletim informativo divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta quinta-feira (20) trouxe o registro de mais cinco óbitos em decorrência da Covid-19 em Anápolis.

As fatalidades ocorreram nos últimos dois dias e elevaram o saldo de vidas perdidas na cidade por causa da pandemia para 1.175.

No dia 18 foram dois homens, de 61 e 71 anos. Já no dia 19, as vítimas foram um homem de 47 anos e duas mulheres de 71 e 90 anos.

Novos casos

O documento também trouxe mais 130 casos de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus nas últimas 24h.

Elas se somam às mais de 37.775 que se infectaram e fizeram exames laboratoriais confirmatórios. Mais de 35 mil já terminaram o período de quarentena e podem se considerar curados.