Jovem é socorrido em estado grave após cair de ribanceira escura em Anápolis

Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas no final da noite desta quarta-feira (19) para salvar a vítima de um grave acidente, no Residencial Arco-Íris, na região Sudeste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que um rapaz, de 21 anos, caiu de uma ribanceira, sem nenhum tipo de iluminação e com uma altura de aproximadamente 8m.

Chegando no local, os militares tiveram de caminhar cerca de 1 km até encontrar o local exato em que o jovem estava para fazer a descida. Ele foi localizado desacordado e sofrendo de contínuas crises convulsivas.

Os bombeiros conseguiram colocá-lo em uma prancha e subir com ele de volta. Como o caso era grave, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estava a postos para encaminhá-lo para o hospital. Confira o vídeo do resgate.

O jovem foi levado diretamente para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA). Como o nome dele não foi divulgado, não foi possível solicitar da unidade um boletim médico com o atual quadro clínico.

Todo o trabalho do Corpo de Bombeiros, comandado pelo subtenente Miguel, foi encerrado por volta das 01h desta quinta-feira (20).

Também participaram do salvamento o 2º sargento Elson, 2º sargento Microni, 3º sargento Silvia, 3º sargento Natã, 3º sargento Junqueira, 3º Sargento Fernando e 3º sargento Fernandes.