Hospitais confirmam novas mortes por Covid-19 em Anápolis

O Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves e o Hospital Alfredo Abrão confirmaram nesta sexta-feira (21) novas mortes por Covid-19. Foram as únicas unidades que reportaram óbitos à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Segundo os hospitais, uma idosa de 77 anos não resistiu ontem (20) e um idoso de 67 anos faleceu hoje. Eles entraram para a estatística fatal da doença, que desde o início da pandemia em Anápolis colocou fim à vida de 1.177 pessoas.

Casos confirmados

Nas últimas 24h também foram registrados mais 54 casos e o total acumulado passou para 37.829. Um total de 35.513 moradores, no entanto, já receberam alta e são considerados curados pela Semusa, que monitora 982 em isolamento e outros 157 internados.

Ocupação de leitos

Na rede municipal de saúde, 39 das 93 UTIs encontram-se ocupadas neste momento – assim como 49 das 109 enfermarias. Com o percentual na casa dos 40%, a matriz de risco determina que a cidade continue no grau leve e as atividades econômicas funcionando com flexibilizações.