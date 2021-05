Ânima e Norma Pizzari têm novas mortes por Covid-19 em Anápolis

Mais duas mulheres tiveram a morte por Covid-19 confirmada em Anápolis. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste sábado (22).

Segundo a pasta, as vítimas tinham 58 e 76 anos e faleceram entre ontem (21) e hoje no Ânima Centro Hospitalar e Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves.

A Semusa também registrou nas últimas 24h 88 novos casos – 40 em moradores do sexo feminino, com idade entre 14 e 75 anos, e 48 do sexo masculino, de 13 a 79.

O acumulado desde o início da pandemia passou para 37.918, sendo que 35.513 se referem à pacientes que receberam alta e são considerados curados.

Por outro lado, outros 1.070 infectados com o novo coronavírus ainda estão em isolamento domiciliar com família e 156 internados.

Das 93 UTIs da Prefeitura de Anápolis, 39 se mantem ocupadas neste momento. Já dos 109 leitos de enfermaria, 49 abrigam pacientes.