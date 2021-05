Mulher é presa após deixar traficante estuprar a filha dela por dois meses

Está repercutindo nas redes sociais o caso de uma adolescente de 12 anos que há dois meses era estuprada por um traficante, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com o Portal BHAZ, o suspeito era um jovem de 20 anos e os abusos ocorriam com o consentimento da mãe da garota, de 40 anos.

Na quinta-feira (20), policiais militares souberam do caso através de denúncia anônima e se deslocaram para a residência na vítima.

Lá, a mulher permitiu que entrassem e o rapaz foi encontrado pela corporação sem nenhuma roupa, dentro do quarto da adolescente.

Na ocasião, o suspeito ainda se aproximou do banheiro, para fingir que estava apenas indo tomar banho, mas ele acabou confessando que tinha um relacionamento com a menina e que dormia com ela quase todos os dias.

A mãe afirmou que sabia dos abusos, já que aconteciam dentro da casa dela. No entanto, alegou que nunca denunciou pois tinha medo que o jovem, por estar envolvido com drogas, fizesse alguma maldade maior com a filha.

Tanto a mulher quanto o suspeito foram detidos, sendo que ele deverá responder por estupro de vulnerável.