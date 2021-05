É emocionante o vídeo que mostra paciente acordando após a intubação: ‘apenas respire’

As redes sociais foram tomadas de esperança nesta semana depois de uma publicação que ganhou grandes proporções no Instagram.

O post em questão foi feito pela equipe de fisioterapia do Hospital Maternidade São Lucas, localizado no município de Extrema, no interior de Minas Gerais.

Nele, as profissionais registraram o momento em que dão a notícia da retirada do material de intubação de uma paciente, que estava na situação crítica por 17 dias.

A Dona Prudência, como é identificada pelos profissionais, foi recebida com um cartaz logo após despertar da sedação.

No papel, estava escrita uma emocionante mensagem para a idosa.

“Dona Prudência, agora são 11h do dia 17 de maio de 2021. A senhora está internada no Hospital São Lucas, de Extrema. Na vida, temos lutas e a luta pela vida é a maior delas. Parabéns, você está vencendo essa luta. A senhora está 17 dias entubada e hoje vamos tirar o tubo da sua garganta. Confie em nós, somente respire!”.

O vídeo completo mostrando a cena pode ser assistido a seguir.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝗧.𝗠. 𝗙𝗜𝗦𝗜𝗢𝗧𝗘𝗥𝗔𝗣𝗜𝗔 (@t.mfisioterapia)

A publicação viralizou e já conta com milhares de visualizações e interações, além dos diversos compartilhamentos.