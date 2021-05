Homem é levado às pressas ao HUANA após ser atingido por motorista bêbado

Um homem de 33 anos precisou ser socorrido por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), na noite deste domingo (23), após um acidente no Parque Residencial das Flores, região Norte de Anápolis.

Ele estava dirigindo um Fiat Uno e foi atingido lateralmente por outro condutor, de 36 anos, que estava no sentido contrário com um Renault Clio e alegou que teve a visão ofuscada com o brilho do farol, o que teria ocasionado a batida.

Em decorrência da colisão, a vítima teria sido levada diretamente para um centro cirúrgico do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Acionada, a Polícia Militar também esteve no local e encaminhou o motorista que provocou o acidente para um teste de bafômetro no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ele tinha 0,86 mg/l de álcool de organismo, que é mais que o dobro da tolerância criminal, e teve de ser encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi autuado por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa no trânsito.

Boletim médico emitido pelo HUANA ao Portal 6 na manhã desta segunda (24) informou que, apesar do susto do acidente, o quadro clínico do paciente não era grave e ele já recebeu alta hospitalar.