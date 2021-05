UniEVANGÉLICA se tornará universidade no dia 31 de maio

O Ministério da Educação (MEC) deu parecer positivo para transformação da UniEVANGÉLICA de centro universitário em universidade. O Conselho Nacional de Educação (CNE) já havia aprovado a mudança no último dia 13 de abril e o novo nome já foi definido: Universidade Evangélica de Goiás.

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (24), a instituição informou que o ministro Milton Ribeiro estará em Anápolis no próximo 31 de maio para assinar a portaria oficializando o novo status. Segundo o reitor Carlos Hassel Mendes, a UniEVANGÉLICA está pronta para mais esse avanço.

“A qualidade do ensino será mantida e vamos gerar novos programas de pesquisa, de iniciação científica, com os nossos programas de mestrado e doutorado e de inovação tecnológica”, comemorou o reitor da futura Universidade Evangélica de Goiás.

Presidente da Associação Educativa Evangélica (AEE), Augusto César Rocha Ventura, mantenedora da instituição, lembra que a UniEVANGÉLICA já atendia os requisitos para a mudança a algum tempo, e explicou qual deve ser o próximo passo após o novo título.

“Como centro universitário tínhamos que atingir dois requisitos: ensino e pesquisa, como universidade será acrescentado a extensão. Agora se espera da instituição um maior investimento principalmente em pesquisa, para que seja de qualidade e tenha um retorno para a comunidade”, especificou o presidente da AEE.

A UniEVANGÉLICA é a instituição com maior conceito do MEC em Anápolis e uma das melhores em Goiás, segundo o Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado pelo MEC em 2019. Com conceito 4, permanece entre as quatro melhores do estado, conforme a avaliação. Já o curso de Medicina, exclusivo da instituição na cidade, possui conceito 5.