Mãe terá de prestar esclarecimentos à Justiça após cachorros da filha atacarem vizinhos

O ataque de dois cachorros a um jovem de 28 anos, na tarde desta segunda-feira (24), no Polocentro, bairro da região Sudeste de Anápolis, pode resultar em muita dor de cabeça para uma mulher de 48 anos.

Ela é a proprietária da casa onde os animais vivem, mas a filha costuma deixá-los soltos na rua e frequentemente eles mordem quem passa pelo local.

Após esse último acontecimento, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu dar um encaminhamento mais contundente para a resolução do problema.

A partir da confecção de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) assinado pela mulher, ficou acertado com data e horário marcado que ela terá de comparecer à uma audiência judicial.

No ato, que poderá ser presencial ou online a depender da situação da pandemia, é possível que seja determinado no fórum alguma responsabilização ou até mesmo arquivamento do caso.