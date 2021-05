Confusão na rua por causa de filhos termina com quebradeira e polícia em Anápolis

Policiais militares tiveram de ser acionados nesta terça-feira (25) para dar fim em uma confusão envolvendo um casal, em uma unidade do Conselho Tutelar, no Centro de Anápolis.

No endereço, uma funcionária contou para os agentes que pai e mãe começaram a discutir calorosamente em via pública por causa da guarda dos filhos e estariam descontrolados.

Em conversa com os envolvidos, os policiais souberam pelo homem, de 36 anos, que a ex-companheira teria, em um determinado momento, até atirado uma pedra contra a janela do carro dele, fazendo com que o vidro se quebrasse.

A atitude teria sido motivada por desespero. Isso porque ela teria acabado de descobrir que tinha perdido a guarda dos filhos.

O pai das crianças afirmou que queria registrar um denúncia contra a mulher pelo crime de dano. No entanto, acabou desistindo e ambos foram liberados.