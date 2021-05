Jovem passa mal e é encontrado morto pelo SAMU no quarto da casa da irmã

A madrugada desta quarta-feira (26) foi marcada por uma movimentação diferente de viaturas da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no Residencial do Cerrado, em Anápolis.

É que um rapaz de apenas 25 anos, identificado como Diego Santos, foi levado pelos tios para a residência da irmã e do cunhado desacordado e com marcas de sangue do nariz.

Ele foi colocado em um quarto até a chegada do SAMU, que pôde apenas constatar que o rapaz já não tinha mais nenhum sinal vital.

O cunhado da vítima contou para os policiais que Diego era usuário de drogas e havia sido socorrido pelos tios quando teria começado a passar mal por causa dos entorpecentes. No bolso dele havia uma nota de dinheiro em formato de canudo.

O jovem também estava com lesões na perna porque teria se debatido no carro dos parentes antes de perder a consciência.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no endereço para fazer o recolhimento do corpo. O caso foi registrado na Polícia Civil.