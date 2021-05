Dever cumprido e vontade de fazer mais pela Educação

A forma como aprendi a fazer política sempre teve o diálogo e as parcerias saudáveis como pedras angulares para cumprir a missão política de melhorar a vida das pessoas. Outra lição que carrego desde muito cedo é que somente a Educação tem um poder transformador na vida das pessoas. Só a formação social e educacional pode, ao longo das décadas, melhorar uma sociedade por igual.

Por isto, muito me alegra poder colocar em prática dois grandes ensinamentos e unifica-los num grande projeto que resulta para Anápolis uma verdadeira retomada no Ensino Médio. Em decorrência de um diálogo constante com a Secretária Estadual de Educação, Fátima Gavioli, e estabelecendo uma parceria de mão dupla com o Governado Ronaldo Caiado, cruzamos a metade de nosso mandato com uma lista com mais de 25 obras somente na Educação.

São unidades escolares que receberam a nossa atenção, através do direcionamento de emendas parlamentares. As obras já estão em andamento e em breve estas melhorias criarão um ambiente ainda mais propício ao ensino, ao conhecimento.

O destaque deste grande projeto para a Educação de Goiás, com destaque para Anápolis é a construção de duas novas escolas estaduais, fruto de nossas emendas e do nosso pedido junto à Secretaria de Educação.

A mais recente que tivemos a oportunidade de participar do lançamento de sua edificação é a do Colégio Estadual General Curado, no Setor Industrial Munir Calixto, no valor de mais de R$ 1 milhão. Ela se une a outra unidade que conquistamos junto com o apoio da população: o Colégio Estadual Salvador Santos, no bairro Calixtolândia.

Neste momento de definição do nosso mandato, quando passo da metade do tempo de atuação a que fui eleito pelo povo de Anápolis para ser um de seus representantes, compartilho uma alegria muito grande em conseguir devolver à cidade toda a expectativa que me foi concedida.

Temos conquistado passo-a-passo uma importante agenda de promessas cumpridas. Poder retornar aos bairros e conversar com as mesmas pessoas, só que desta vez entregando os benefícios prometidos é razão de muito orgulho e satisfação. É o que nos mantém ativos e animados para assumir compromissos maiores.

Havia duas décadas que a cidade de Anápolis não recebia um novo colégio estadual. Agora, temos dois novos prédios modernos que poderão atender a quase duas mil pessoas. São duas mil vidas que poderão ser transformadas, duas mil novas esperanças de, através do estudo, galgar caminhos melhores na formação profissional, da melhoria da condição de vida de toda a família.

Reitero a gratidão ao governador Ronaldo Caiado e à secretária de Educação, Fátima Gavioli, pela oportunidade da parceria. Com a sintonia de quem quer o melhor para o povo de Goiás e, em especial, para a população anapolina, mostramos que é possível sonhar, trabalhar e realizar em projetos que acreditamos.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve todas às quartas-feiras, excepcionalmente nesta quinta. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.