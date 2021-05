Polícia Civil identifica adolescente que planejava massacre em escolas de Goiás

A Polícia Civil de Goiás apreendeu na manhã desta quinta-feira (27), em Goiânia, um adolescente de 16 anos que estaria planejando massacres em escolas.

A operação contou com agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), da Homeland Security Investigations da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça.

As equipes chegaram até o endereço do rapaz após uma troca de mensagens que indicaria que ele participava de grupos que planejavam os ataques.

Nesses grupos, os integrantes também recebiam apoio para dar continuidade com os planos e divulgavam a doutrina nazista.

Na casa do menor, os policiais encontraram ainda anotações e desenhos feitos à mão que retratavam violências e enalteciam o Nazismo através de palavras e símbolos.

Um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) foi registrado contra o adolescente na DPCA por ato infracional análogo ao crime de racismo e ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) para mais esclarecimentos.

A DPCA continuará com a investigação em aberto para tentar identificar outros possíveis autores de crimes de racismo e terrorismo. Outros detalhes deverão ser divulgados durante à tarde, em coletiva de imprensa.