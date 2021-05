Semusa confirma a morte por Covid-19 de mais três mulheres e seis homens

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou no boletim desta quinta-feira (27) a morte por Covid-19 de mais três mulheres e seis homens, em Anápolis.

Segundo a pasta, as vítimas eram pacientes do Hospital Alfredo Abrão, Santa Casa e Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves.

As mulheres tinham 88, 64 e 84 anos e faleceram entre 22 e anteontem (25). Já os homens, possuiam 42, 45, 48, 60 (dois) e 74 anos. Todos tiveram o óbito confirmado ontem (26).

Explosão de casos

A Semusa também registrou 170 novos casos, sendo 90 em moradores do sexo feminino e 80 em moradores do sexo masculino com idade entre 06 e 102 anos

Esse montante fez o acumulado chegar a 38.601 e número de pacientes em isolamento domiciliar saltar para 1.105. Os curados representam 36.176.

Por outro lado, ainda há 117 internados. Na rede municipal, a ocupação de leitos de enfermaria e UTIs segue com percentual na casa dos 40%.