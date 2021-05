Golpe no Terminal de Anápolis fez diversas vítimas; autoras foram presas

Um golpe que estava sendo aplicado na Estação Central (antigo Terminal Urbano) de Anápolis fez diversas vítimas nos últimos dias e mobilizou a Polícia Militar (PM), que conseguiu identificar e prender duas das autoras.

Funcionava assim: em grupo, as mulheres se aproximavam de pessoas fragilizadas e idosos para depois de ganhar a confiança conseguirem furtá-los.

O método, segundo a PM, é antigo e aplicado em outras cidades, como Goiânia. Entre as estratégias usadas pelas golpistas, estavam esbarrar nas vítimas para assim ter o início do contato.

Elas, que têm 55 e 33 anos, foram pegas no Bairro Jundiaí, na quinta-feira (27), com dinheiro, máquinas de passar cartão e cartões oriundos do crime.

Uma das detidas revelou à corporação que na residência onde mora, em Goiânia, tinha mais itens. Durante as buscas, os militares encontraram diversos celulares, porções de drogas e munições.

As mulheres foram presas e todo o material foi encaminhado à Polícia Civil (PC), que investiga o caso. Suspeita-se que, além dessas, outras golpistas também estejam envolvidas na ação.