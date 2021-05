Frentista vai parar no hospital após motorista arrancar com carro em posto de Anápolis

A frentista de um posto de combustíveis do bairro Santa Clara, nas proximidades da BR-153, em Anápolis, precisou ser hospitalizada nesta sexta-feira (28) após um acidente no horário de trabalho.

Acionada, a Polícia Militar esteve no local e soube que a vítima, de 40 anos, sofreu uma queda depois que uma motorista arrancou com o carro antes de a mangueira da bomba de abastecimento ser retirada.

A condutora do veículo, de 27 anos, tinha acabado de efetuar o pagamento e só teria freado porque ouviu os gritos de outros funcionários.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisou ser chamado para ir até lá prestar os primeiros socorros e fazer o encaminhamento da paciente para uma unidade hospitalar.

Ela reclamava de uma forte dor no ombro direito e teve de ser levada para o Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Já a condutora do carro foi liberada porque estava devidamente habilitada e com todos os documentos do veículo em dia.