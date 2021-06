Site de compras é a novidade do Brasil Park Shopping para o Dia dos Namorados

Com o intuito de oferecer mais comodidade e segurança para os clientes realizarem as suas compras para o Dia dos Namorados, o Brasil Park Shopping lançou uma plataforma digital, que reúne no ambiente online suas principais lojas e um mix de opções.

As melhores marcas e presentes ao alcance de um clique. O marketplace do Brasil Park Shopping facilita todo o processo de compras, já que é possível reunir em um só pagamento, os produtos de diferentes lojas.

Por enquanto, os produtos deverão ser retirados nas lojas em que o cliente realizar a compra. Futuramente, os clientes contarão com a comodidade do delivery e a opção de retirada em locker, no próprio shopping.

A tendência do crescimento do consumo online está registrada no relatório da XP Investimentos, divulgado em fevereiro deste ano.

A expectativa é que as compras virtuais continuem mostrando um desempenho forte, com um crescimento superior a 32% em 2021. O relatório apontou por exemplo, que em 2019, a taxa de penetração das vendas online ficou em 6%. Em 2020, esse índice cresceu e fechou em 9%.

De acordo com o superintendente do Brasil Park, Amelio Freitas, o novo site de compras é mais um canal para aumentar a visibilidade das marcas e consequentemente as vendas dos lojistas.

Ressalta também que o projeto vai de encontro com uma tendência mundial, visto que, o e-commerce vem ganhando cada vez mais espaço para contribuir com o varejo de forma positiva.

“O hábito de comprar pela internet aumentou significativamente com a pandemia e entendemos que precisamos oferecer essa opção para nosso cliente. Além disso, o marketplace possibilita as marcas a conquistarem novos clientes, além de oferecer uma experiência de compra segura e prática”, explica.

Campanha Amor Premiado

Além da facilidade de não precisar se deslocar ao shopping para garantir o seu presente, o cliente também pode participar da campanha Amor Premiado. A cada R$ 100 em compras nas lojas participantes, é possível concorrer a 10 vales-compra de R$ 2.000.

Basta o cliente trocar os cupons fiscais por um número da sorte, através do aplicativo do shopping, disponível gratuitamente nas plataformas PlayStore e Apple Store. A promoção segue o formato cumulativo, oferecendo também o diferencial de números da sorte em dobro para compras realizadas nas segundas e terças.

Quanto mais participar, mais chances de ganhar. O sorteio acontece dia 16 de junho, através da Loteria Federal, e o anúncio do vencedor ocorre dia 18 de junho. Caso haja alguma dúvida, o shopping conta com um posto de informações para auxiliar os clientes, localizado no piso 1, em frente a lojas Americanas.

A promoção vale para compras nas lojas físicas ou no e-commerce do Brasil Park, disponível no link: https://compras.brasilparkshopping.com.br/ .

Medidas de segurança

Para quem precise ir até o shopping, o Brasil Park reforça que está cumprindo todas as medidas para garantir a segurança do seu público, seguindo o protocolo da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), elaborado em parceria com a área de consultoria do Hospital Sírio Libanês.

Entre as principais ações destacam-se: aferição de temperatura, uso obrigatório de máscaras, de álcool em gel em todas as áreas comuns, além da limpeza e sanitização frequente dos ambientes.