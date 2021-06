Confusão entre viúva e ex após homem morrer de Covid vira caso de polícia em Anápolis

Uma situação complicada foi registrada pela Polícia Militar em Anápolis, no feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (03).

A corporação recebeu a denúncia de que duas mulheres estavam se agredindo, em um setor de Chácaras ao lado da Vila São Vicente, por causa dos pertences de um homem que havia acabado de falecer, vítima da Covid-19.

Quando chegaram no endereço, os militares conversaram com uma jovem de 29 anos. Ela contou que tinha recebido há pouco a notícia do óbito do marido quando uma ex-companheira dele, de 39 anos, invadiu a casa que moravam.

Para entrar no imóvel, a mulher teria conseguido uma chave com um chaveiro. A viúva alega que tentou conversar, pedindo para que a ex saísse de lá, mas as duas acabaram trocando agressões e ficando com lesões pelo corpo.

A situação estava tão descontrolada que os policiais também pediram para que a antiga esposa do homem saísse da residência, que já o imóvel pertence à atual, mas ainda assim resistiu e xingou com vários palavrões a dona da casa.

Ela foi encaminhada à Central de Flagrantes e teve um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) registrado pelos crimes de lesão corporal dolosa, violação de domicílio, resistência e injúria.