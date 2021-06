Nova remessa da Pfizer chega para aplicação da primeira dose em Anápolis

Goiás recebe neste sábado (06) o quinto lote de vacinas fabricadas pela Pfizer/BioNTech, com 21.060 doses.

A nova remessa de imunizantes está prevista para chegar ao Aeroporto Internacional Santa Genoveva à 00h05.

De lá, o carregamento segue para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), na capital.

Essa nova remessa deverá ser usada como primeira dose em pessoas residentes em Goiânia, Anápolis, Trindade e Aparecida de Goiânia.

Assim que passarem pelo processo de conferência na Central Estadual de Rede de Frio, as vacinas serão encaminhadas, ainda no final de semana, para que as cidades prossigam com as ações do Programa Nacional de Imunizações contra a Covid-19 e imunize os grupos contemplados na campanha.

Com esse novo carregamento da Pfizer, o Estado atinge o número de 3.076.980 vacinas recebidas.. Dessas, a maioria produzida pela Fundação Fiocruz (1.608.450), seguida da CoronaVac, do Instituto Butantan, com 1.351.530. E, por fim, a Pfizer, com 117.000 imunobiológicos.

Do total de imunizantes recebidos até o momento, conforme levantamento preliminar da SES até às 15h desta sexta-feira (04), foram aplicados 1.491.912 referentes à primeira dose em todo o Estado e 655.254 como reforço.