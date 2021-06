Anápolis tem mais seis mortes e quase 200 novos casos de Covid-19 nas últimas 24h

Divulgado no final da tarde desta segunda-feira (07), o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) trouxe o registro de mais seis mortes por Covid-19.

Conforme a pasta, três vítimas do sexo masculino com 43, 59 e 64 anos, faleceram no domingo (06). Duas mulheres, de 52 e 57 anos, e um homem de 58 anos, foram a óbito hoje.

Nas últimas 24h, um total de 190 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Entre os infectados estão desde bebês a idosos com mais de 80 anos.

Leitos

Até o momento desta publicação, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e UTI na rede municipal estava em 50% e 56%, respectivamente.

Vale lembrar que a cidade entra automaticamente no nível moderado da matriz de risco quando esse índice alcança os 70%.