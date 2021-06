Mãe protege cãozinho atropelado em rodovia e vídeo emocionante viraliza

Uma cena emocionante na BR-101, no município de Guarapari, no Espírito Santo (ES), ganhou as redes sociais.

O vídeo mostra uma cadelinha protegendo o corpo de seu filho que morreu atropelado na estrada. A mãe permanece o tempo todo ao lado do cãozinho morto.

Comovidos com o fato, motoristas que transitavam pela via diminuíram a velocidade o passar ao lado dos animais, no km 333.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a concessionária que administra a via foi acionada para recolher os animais.

A fêmea foi encaminhada a cuidados veterinários. O dono que os dois cachorros são rottweiler e que haviam fugido da oficina da família.