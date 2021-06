Detran amplia para mais de 9 mil o número de veículos colocados a leilão em Goiás

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) anunciou nesta quarta-feira (09) que ampliou para mais de 9 mil o número de veículos que serão leiloados no período de 29 de junho a 03 de julho. Entre os itens a serem vendidos estão automóveis, recuperáveis e sucatas, recolhidos no pátio há mais de 60 dias.

Segundo o órgão, o leilão tem respaldo na resolução 623/2016 e na Lei 12.977/2014. A medida tem o objetivo de reduzir o acúmulo nos pátios da autarquia e recuperar receita.

Os interessados devem ficar atentos. O primeiro leilão com 3,5 mil veículos será realizado pela MC Leilão nos dias 29 e 30 de junho. Os lotes com os veículos a serem vendidos estarão disponíveis para visitação entre os dias 14 a 18, e 21 a 25 de junho, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no pátio da leiloeira. O espaço fica na Avenida Perimetral Norte, esquina com a GO-080, Setor Goiânia 2. As imagens ilustrativas serão disponibilizadas pelos sites www.mcleilao.com.br e www.detran.go.gov.br.

O segundo leilão com aproximadamente 6 mil veículos está sendo organizado pela LeiloMaster. Ele acontecerá de 1º a 3 de julho. Os lotes ficarão disponíveis para visitação de 21 a 25 de junho e de 28 a 30 de junho, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no pátio da empresa, na Avenida Militar Q, Área L, Lote A – Jardim Guanabara, em Goiânia. As imagens ilustrativas também serão disponibilizadas exclusivamente pelos sites www.leilomaster.com.br e www.detran.go.gov.br.

Antes de enviar um veículo para leilão, o Detran-GO notifica o responsável legal pelo carro ou motocicleta para que ele tenha a oportunidade de reaver o bem. Somente quando são esgotadas as tentativas previstas em legislação, é que o Detran-GO abre o processo de venda. O proprietário do veículo, em qualquer momento antes da realização do leilão, poderá reivindicá-lo, sanando o problema que ocasionou a retenção e fazendo a retirada.