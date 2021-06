Aumenta muito o número de mortes por Covid-19 em novo boletim da Semusa

O boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgado à imprensa no final da tarde desta sexta-feira (11) trouxe o registro de mais sete óbitos por Covid-19. No dia anterior, esse número foi de apenas dois.

Conforme o documento, as novas vítimas são um homem de 43 anos que faleceu no dia 07; duas mulheres de 58 e 62 anos, que foram a óbito no dia 09; um homem de 53 anos e uma mulher de 69 anos que faleceram no dia 10; e dois homens de 31 e 77 anos, que foram a óbito na data de hoje.

O total de mortes causadas pela Covid-19, desde o início da pandemia, já está em 1.264.

Nas últimas 24h mais 140 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus.

A ocupação nos leitos de enfermaria e UTI na rede municipal está em 53% e 60%, respectivamente.