Dia dos Namorados: 10 lugares para comemorar a data especial com o mozão em Anápolis

12 de junho chegou. O amor está no ar. E o melhor jeito de celebrar esta data tão especial é comemorar com quem a gente ama.

E se você ainda não decidiu o que fazer neste sábado (12), fique tranquilo: nós reunimos diversos points gastronômicos da cidade que prepararam menus especiais e promoções.

Opções neste ano não faltam. Confira 10 lugares para comemorar o Dia dos Namorados com o mozão em Anápolis:

1 – The Bronx

O restaurante preparou um cardápio especial e exclusivo para data, que inclui opções refinadas de entrada, prato principal e sobremesas. “Para que você e seu amor vivam momentos incríveis e inesquecíveis!”, adianta.

2 – Tamisa

O Tamisa planejou para a data uma noite romântica com música ao vivo, mesas decoradas e buffet completo. Mas um aviso: as vagas são limitadas!

3 – Meiji

Para quem curte comida japonesa, uma opção que vale a pena é o Meiji. Haverá um cardápio premium com decoração temática. “Um ambiente aconchegante para deixar sua noite mais romântica!”, convida.

4 – Rosa Café

No bistrô, a comemoração não vai ser de noite. De manhã, um café com pãezinhos, acompanhamentos e sobremesas. À tarde, um chá inglês servido em torres com minis sanduíches e doces finos.

5 – Anzol

Uma noite bem gostosa ao som de saxofone foi preparada pela peixaria, que marcou dois horários para celebração: das 18h30 às 21h e das 21h30 às 00h.

6 – Vegas

O restaurante temático também atenderá em dois horários, das 19h às 21h e das 21h30 às 23h30. Muita música boa é esperada para o jantar romântico.

7 – Prosa e Saber

Para os que buscam uma opção mais intimista, vale a pena conhecer o espaço cultural que também preparou uma noite romântica para celebrar o Dia dos Namorados.

8 – Aldeia

Cardápio especial, ambiente decorado, drinks e música ao vivo. Não precisa dizer mais nada, né?

9 – El Mare

O restaurante, um dos mais refinados da cidade, promete uma noite inesquecível. “Esperamos vocês com o melhor da gastronomia para celebrar a noite mais apaixonada do ano”.

10 – Bento

Alta gastronomia em um ambiente único e romântico é lema deste ano. Lá, a experiência promete ser completa com opções de hospedagem no hotel que abriga o restaurante.