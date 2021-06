Anápolis receberá vacinas da Janssen, de dose única, contra a Covid-19

A vacina da Janssen contra a Covid-19, que chega ao Brasil na próxima terça-feira (15), também será aplicada em Anápolis.

Do total de 3 milhões de doses que desembarcarão no país, Goiás receberá cerca de 90 mil e fará a distribuição apenas entre os municípios com mais de 50 mil habitantes.

A decisão foi tomada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), que devido ao prazo de validade mais curto poderia priorizar a aplicação apenas em Goiânia para acelerar o processo.

O imunizante é produzido pela Johnson & Johnson e tem o uso emergencial liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde março.

Conta com um trunfo quando comparada à CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer: foi desenvolvido para ser aplicado em única dose, ao contrário das demais que demandam de duas rodadas para se chegar à imunidade completa.

A vacina tem 85% de eficácia na prevenção de formas severas da Covid-19, além de evitar completamente casos de hospitalização e óbito pela doença.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgará na próxima semana a estratégia que Anápolis adotará na aplicação e quais grupos devem ser contemplados com o imunizante.

Os técnicos da pasta, no entanto, ressaltam que as pessoas precisam continuar buscando a vacinação, independentemente da marca e do laboratório.