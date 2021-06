Homem é socorrido e levado para o HUANA após acidente na BR-414

Um homem, de 37 anos, deu entrada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) após se acidentar na BR-414, neste sábado (12).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após um capotamento na altura do KM 420, próximo de Abadiânia.

O veículo dirigido pelo homem saiu da pista e estava de ponta cabeça no momento em que a corporação chegou até o local.

Cinco militares se mobilizaram para atender o acidente e não houve a necessidade de retirá-lo das ferragens porque ele foi encontrado do lado exterior do automóvel.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava no momento do atendimento escoriação na face e contusão no tórax.

O HUANA não divulgou boletim médico com o quadro clínico do paciente, mas o Portal 6 apurou que ele está estável, consciente e orientado.