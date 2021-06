Paiva, homem de confiança no gabinete de Roberto Naves, morre de Covid-19

Assessor Especial de Segurança do gabinete do prefeito Roberto Naves (PP), Antônio Marco de Paiva faleceu na noite desta segunda-feira (14), em decorrência da Covid-19.

Ele tinha 52 anos e estava na UTI do Centro de Internação Norma Pizzari, o hospital de campanha do município.

Paiva, como todos o conheciam, era policial da reserva e nos últimos anos se tornou um dos poucos homens de absoluta confiança do prefeito.

Sempre discreto, ele acompanhava as conversas mais sigilosas do gabinete com discrição e distância.

A seção Rápidas do Portal 6 apurou que ainda não há decisão por parte da família quanto à uma possível despedida e sepultamento. Deixa esposa e dois filhos.