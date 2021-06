Prefeitura de Anápolis reforma Kartódromo e anuncia previsão de retorno das competições

Instalação elétrica completa da torre de cronometragem, troca das telas de proteção das cercas e reforma das arquibancadas. Esses são apenas três itens de uma lista com 25 serviços de reforma e revitalização do Kartódromo, anunciados pela Prefeitura de Anápolis nesta segunda-feira (14).

Segundo a Administração Municipal, a previsão é de que o local volte a receber competições, como etapa do Campeonato Goiano de Kart, já no segundo semestre. Tudo vai depender de como estará a situação epidemiológica da Covid-19 na cidade.

O Kartódromo Internacional de Anápolis foi inaugurado no final da década de 1980, com a realização do Campeonato Sul Americano. Há cerca de dez anos o local não recebe uma competição regional ou nacional e essa revitalização deve gerar uma retomada de rumo para os amantes do esporte.

Já foram realizados reparos na pista e construção de zebras. Neste momento, a troca elétrica da torre de cronometragem e de telas está no foco da equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a fim de se adequar e atender às exigências estabelecidas pela Federação Goiana de Automobilismo.

“A estrutura é toda muito boa, só precisando de reforma em algumas áreas por conta do tempo e também de adequações em relação à segurança”, avaliou Francisco Lacerda, titular da pasta.

O secretário também ressaltou que, em forma de parceria, a Associação de Esportes e Motores de Anápolis (Assema) ficou responsável pela revitalização dos banheiros.

Segurança

A segurança é um dos quesitos mais importantes quando diz respeito a esportes de velocidade. Por isso, boa parte da obra está voltada para essa finalidade, como montagem de caixas de brita, fechamento de gradil e pintura própria antiderrapante nas zebras.