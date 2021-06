Empregabilidade: a importância do diploma de curso superior

A oferta de vagas no mercado de trabalho tem sido afetada diretamente pela COVID-19. A crise econômica gerada pela pandemia obrigou muitas empresas a demitirem mais e contratarem menos, gerando desemprego e redução de renda da

população. Frente a esse cenário, fica a dúvida de quem busca por uma oportunidade: como me destacar?

A resposta é simples: investindo em conhecimento. E optar por um curso superior, pode sim, fazer a diferença na carreira profissional, em especial, no pós-pandemia, quando espera-se a retomada da economia e, consequentemente, das contratações. Neste caso, os mais bem preparados podem levar vantagem.

O estudo “Empregabilidade e Ensino Superior em tempos de pandemia”, realizado em 2020, pelo Instituto Semesp, destaca como o ensino superior pode contribuir para minimizar os efeitos da pandemia, oferecendo vantagens competitivas.

Segundo o estudo, a chance de desemprego é quase 50% menor para as pessoas com nível superior completo em relação às pessoas com nível fundamental ou médio completos.

Comece sua faculdade em 2021

Se é na crise que surgem as oportunidades, então o melhor momento para iniciar os seus estudos é agora. O Claretiano – Centro Universitário oferece mais de 50 cursos de graduação nas áreas de Educação, Saúde, Administração, Direito, Comunicação, Religião e Tecnologia. Destaque para os novos cursos de Fotografia, Letras – Português e Produção de Conteúdos Digitais.

Em Anápolis, o polo do Claretiano – Centro Universitário fica na rua Av. São Francisco de Assis, nº 391, bairro Jundiaí (anexo ao Colégio São Francisco de Assis).

Para saber mais informações sobre os cursos e como se inscrever, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (62) 9 9283 – 1808.