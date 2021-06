Butantan abre pré-cadastro para recrutar voluntários para participar de testes de vacinas

Pessoas que queiram se voluntariar para participar dos testes clínicos da vacina Butanvac contra a Covid-19, que está em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, podem preencher um pré-cadastro no site https://butanvac.butantan.gov.br.

O estudo foi autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no último dia 9. O aval se refere às fases 1 e 2 dos testes clínicos da vacina, e a pesquisa deve ser dividida em três etapas (A, B e C), que devem envolver ao todo 6.000 voluntários com 18 anos ou mais.

Neste momento, segundo a agência, está autorizada a etapa A do estudo, que vai envolver 400 voluntários.

A vacina será aplicada em duas doses, com um intervalo de 28 dias entre elas. O estudo deve ser realizado no Hospital das Clínicas (FMUSP) e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

Segundo anúncio do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em rede social nesta quarta (16), o Butantan já tem 8 milhões de doses da Butanvac produzidas.

O plano do instituto é terminar em um mês as etapas iniciais dos testes, que verificam a segurança e a capacidade de gerar resposta imune da vacina, para avançar à fase 3, que avalia a eficácia, nos dois meses seguintes.