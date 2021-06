Homem é preso flagrante após tentar aplicar o golpe do Pix em Goiás

Um homem, de 31 anos, está preso pelo golpe do Pix em Goiás. A detenção ocorreu na terça-feira (15) e foi a primeira em flagrante no Estado.

Segundo a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), a vítima, o pai de um médico, foi esperta e conseguiu alertar a Polícia Civil (PC).

Os criminosos entraram em contato com ele, via WhatsApp, utilizando a fotografia do profissional de saúde e pedindo cerca de R$ 5 mil.

“Sob o argumento de ter que fazer um pagamento urgente”, detalhou o Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), da DEIC.

Desconfiado do pedido, pela chave Pix corresponder a um código de terceiro, o pai da vítima falou com o filho, que estava em viagem de férias, a fim de confirmar a veracidade do pedido.

“Ocasião em que descobriu toda a farsa e noticiou o crime à Polícia Civil”, completou o GREF, que conseguiu localizar e fazer a captura do homem.

Segundo a PC, o criminoso confessou a prática e responderá por estelionato. O inquérito policial deve ser concluído em dez dias.